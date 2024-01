Američané předali Česku další vojenské vrtulníky

Sociálními sítěmi rezonují slova exministryně Aleny Schillerové pro CzechCrunch o tom, že „my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru“. Pro leckoho nečekaný výrok ale zapadá do toho, jak politici ANO dlouhodobě mluví o obraně země. Popsali jsme to před časem v tomto textu.