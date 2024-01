Výsledky polských voleb jsou platné, konstatovala zpochybněná soudní komora

Výsledky polských parlamentních voleb z října loňského roku jsou platné, konstatovala dnes jedna z komor nejvyššího soudu. Polská média poznamenala, že rozhodnutí ohlásila Komora pro mimořádnou kontrolu a věci veřejné, kterou Soudní dvůr Evropské unie považuje za nelegitimní.

Před dnešním rozhodnutím komory panovaly obavy, že pokud by ohlásila zneplatnění výsledků voleb, vyvolalo by to nepokoje, napsal server Onet.

Podle polského práva musí platnost voleb potvrdit celé složení Komory pro mimořádnou kontrolu a veřejné záležitosti nejvyššího soudu na základě zprávy vypracované státní volební komisí a stanovisek tří výborů k jednotlivým námitkám vůči průběhu hlasování, napsala agentura PAP. Soudní komora je přitom podle ní povinna rozhodnout nejpozději do 90 dnů od hlasování.

Úřady podle polské tiskové agentury posuzovaly celkem 1117 stížností, z nichž 14 shledaly oprávněnými, nicméně to nemělo vliv na výsledek. Ve zmíněných volbách sice nejvíce hlasů získala do té doby vládní národněkonzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), většinu v Sejmu – tedy v dolní komoře parlamentu – potřebnou k sestavení vlády však získaly proevropské strany, které následně složily nový kabinet.

Polská média letos očekávala rozhodnutí Komory pro mimořádnou kontrolu a věci veřejné ohledně voleb s napětím a dopředu se zaobírala otázkou, co by nastalo, pokud by volby prohlásila za neplatné. Nezávislé zpravodajské servery připomínají, že Soudní dvůr EU považuje Komoru pro mimořádnou kontrolu a věci veřejné nejvyššího soudu za nelegitimní.

Unijní tribunál loni v prosinci uvedl, že podle evropského práva komora není „nezávislým a nestranným soudem“, protože je složena ze soudců jmenovaných „v rozporu se základními národními pravidly“. Podobně rozhodl dříve Evropský soud pro lidská práva. Komora vznikla v rámci kritizovaných justičních reforem bývalé vlády strany Právo a spravedlnost. Podle agentury Reuters byla pověřena mimo jiné právě potvrzováním platnosti voleb.

Pozornost komora vyvolala i minulý týden, kdy zrušila rozhodnutí předsedy dolní komory parlamentu ohledně zániku mandátů bývalého ministra vnitra Mariusze Kamińského a jeho někdejšího náměstka Macieje Wąsika z PiS, kteří jsou nyní součástí opozice a nedávno je jiný soud poslal na dva roky do vězení za zneužití pravomocí. Jiná komora nejvyššího soudu ve středu naopak zánik jejich mandátů potvrdila s tím, že to automaticky vyplývá z jejich odsouzení. (ČTK)