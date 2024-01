Příbuzní izraelských rukojmích ohromnými reproduktory posílali vzkazy do Gazy

Skupina příbuzných izraelských rukojmích držených hnutím Hamás se dnes shromáždila u plotu oddělujícího Izrael od Pásma Gazy a pomocí velkých reproduktorů na jeřábech posílala na druhou stranu vzkazy svým blízkým.

Hamás a další organizace po teroristických útocích v Izraeli ze 7. října stále drží kolem 130 lidí.

„Neztrácej naději. Obracíme svět naruby, jen abychom tě dostali zpátky. Nemůžeme uvěřit, že už je to skoro 100 dní. Zůstaň silný, už jsme skoro na konci,“ cituje server The Times of Israel (ToI) jednoho z rodinných příslušníků, který volal do mikrofonu směrem k městu Chán Júnis na jihu Pásma Gazy.

Stodenní výročí říjnových útoků připadá na neděli. Kolem 3000 ozbrojených příslušníků Hamásu a dalších radikálních skupin z Pásma Gazy tehdy překvapilo izraelskou vládu i armádu rozsáhlým útokem, během něhož zavraždili kolem 1200 lidí a dalších asi 240 unesli do Pásma Gazy. Zhruba polovinu rukojmích Hamás, který USA nebo EU považuje za teroristickou organizaci, propustil na konci listopadu díky mezinárodním diplomatickým snahám a výměnou za palestinské ženy a děti vězněné v Izraeli.

Osvobození rukojmích nyní uvádí premiér Benjamin Netanjahu jako jednu z priorit izraelských válečných snah v Pásmu Gazy; uvádí rovněž, že hlavním a nejefektivnějším prostředkem k jejich osvobození je v tuto chvíli vytvářet na Hamás další tlak vojenskou, nikoliv diplomatickou cestou.

Za oběť bojům v Pásmu Gazy padly také tisíce palestinských civilistů. Přesný počet obětí není znám, podle dnešní bilance úřadů ovládaných Hamásem nicméně zahynulo nejméně 23 469 lidí, z toho většina civilistů. (ČTK)