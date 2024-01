Náměstek primátorky Karlových Varů Tomáš Trtek chce odejít z vedení města

První náměstek primátorky Karlových Varů Tomáš Trtek (ANO) chce odejít z vedení města i zastupitelstva. Svou rezignaci hodlá oznámit na příštím jednání zastupitelstva města 23. ledna.

Novinářům to dnes řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Trtek odchází podle vyjádření primátorky z osobních důvodů. Dosavadní dvojka karlovarského magistrátu nyní čerpá dovolenou a na dotaz ČTK k důvodům rezignace dnes dopoledne nereagoval.

Koalice na karlovarském magistrátu, kterou tvoří ANO, Karlovaráci a ODS, bude muset hledat za Trtka náhradu. „Pozici prvního náměstka převezme současný náměstek pro školství Martin Dušek (ANO). A co se týká náhrady za pana Trtka, budeme o tom jednat s koaličními partnery. My nějakou osobu máme, ale je potřeba to nejprve projednat s koaličními partnery,“ řekla dnes primátorka Pfeffer Ferklová.

Podle ní by ale návrh na nového radního měl být projednán do následujícího pondělí. Zastupitelstvo 23. ledna by pak změnu ve vedení města mohlo schvalovat.

Primátorka uvedla, že ji odchod jejího zástupce z vedení města i politiky mrzí, protože udělal hodně dobrého. Zmínila například změny v městských sociálních službách, díky kterým město ušetřilo miliony korun při zachování, a dokonce rozšíření služeb.

Trtek působil jako první náměstek už v předešlém volebním období, kdy také na karlovarském magistrátu působila koalice pod vedením ANO. Jako první náměstek měl rovněž na starosti odbor rozvoje a investic, odbor technický, odbor informačních technologií, Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., a Dopravní podnik Cheb, s. r. o.