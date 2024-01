Sokolov chce vybudovat nový plnohodnotný heliport v areálu Bohemie

Sokolov se chystá postavit plnohodnotný heliport pro místní nemocnici ve sportovním areálu Bohemia. Dosud tam pro přistávání vrtulníků funguje pouze dočasná travnatá plocha.

Na projektu spolupracuje radnice s nemocnicí, ve které by letos měla začít výstavba urgentního příjmu. Stavba heliportu by měla vyjít na šest milionů korun, řekl dnes novinářům sokolovský starosta Petr Kubis (ANO).

„Máme hotovu studii, která nám potvrzuje, že heliport muže být tam, kde bychom ho chtěli mít. To znamená v areálu Bohemie, a to vedle písčité plochy vpravo za garážemi. Takže v současné době se připravuje veřejná zakázka na projektovou dokumentaci a následně by mohla proběhnout jeho samotná výstavba,“ řekl Kubis. Studie počítá s betonovou plochou včetně naváděcího systému a osvícení splňující současné předpisy.

Na projektu se kromě města podílí také společnost Penta Hospitals, která ve městě provozuje nemocnici, a Sokolovská uhelná. „Spolupracujeme v oblasti odborné garance a navazující péče na nemocnici Sokolov. Podílíme se také finančně na přípravě projektu, ale je to projekt města,“ řekla ČTK generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Uvedla také, že pro heliport není v areálu sokolovské nemocnice místo.

Nový heliport chce radnice vybudovat i z toho důvodu, že by v letošním roce měla v sokolovské nemocnici začít stavba urgentního příjmu, který tam dosud chybí. Jde o investici Karlovarského kraje, protože celý areál patří právě kraji. Stát by měl 170 milionů korun, přičemž část nákladů by měla pokrýt dotace z evropských peněz Integrovaného operačního programu (IROP).

Kromě Sokolova se v kraji počítá s vybudováním nového heliportu také v karlovarské nemocnici. Náklady jsou 24 milionů korun. (ČTK)