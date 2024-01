ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu mj. ke korespondenční volbě

Opoziční hnutí ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu ke korespondenční volbě pro Čechy žijící v zahraničí, k přijetí eura, k evropskému migračnímu paktu a k právu veta v Evropské unii.

Přichystá také petiční akci po České republice ke stejným tématům. Na dnešní tiskové konferenci to řekli stínový premiér Karel Havlíček a stínový ministr spravedlnosti Radek Vondráček.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle koaličního návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Proti novele je vedle ANO i další opoziční hnutí SPD, mluví o možném ohrožení demokracie a rozporu s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné.

„Máme podaný už téměř dva roky návrh zákona o celostátním referendu, ale neměl šanci dostat se na projednání. Přicházíme tedy se speciálním zákonem, který položí čtyři otázky,“ uvedl Vondráček. „Zda si přejí občané korespondenční volbu ze zahraničí, zda si přejí zavedení eura nebo zachování koruny, zda souhlasí s tím, aby bylo omezeno právo veta v rámci hlasování a rozhodování v EU a čtvrtá otázka se týká migračního paktu,“ poznamenal. Všechno jsou podle něj zásadní otázky, u nichž se vláda Petra Fialy (ODS) snaží prosazovat své postoje navzdory většinovému názoru společnosti.

K úvodní debatě o koaličním návrhu se Sněmovna mimořádně sejde ve středu 17. ledna. Stínová ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že chce jednat se šéfem klubu vládní ODS Markem Bendou a apelovat na jednání s opozicí. Změna volebního systému by podle Schillerové měla být dohodnuta ústavní většinou.

„Česká republika má robustní volební systém, který za celou dobu, za celých dlouhých 33 let v novodobé historii nebyl nikdy zásadním způsobem zpochybněn,“ uvedla.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Poštu by podle nich mohlo využít k hlasování několik set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Opoziční zástupci tvrdí, že koalice prosazuje korespondenční volbu jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale. (ČTK)