Do Evropy loni přišlo z jihu o zhruba 100 000 lidí více než v roce 2022. Uvádí to údaje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), na které upozornil španělský deník El País. Jedná se o nejvyšší počet osob od roku 2016. Při cestě do Evropy zahynulo či zmizelo na 3700 migrantů.