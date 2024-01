ANO chce svolat mimořádnou schůzi poslanců k navýšení příspěvků na péči

Opoziční hnutí ANO podá v pátek návrh na svolání mimořádné schůze Sněmovny, na které by poslanci probrali navýšení příspěvku na péči. Oznámila to předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová na tiskové konferenci.

Uvedla, že příspěvek se nezvýšil od roku 2018 a její hnutí už předložilo návrh na jeho změnu. V pátek podle Schillerové hnutí odevzdá potřebný počet podpisů nutných pro svolání mimořádné schůze, svolat jednání pak předsedkyně Sněmovny bude muset do pěti až deseti dnů. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce příspěvek upravit k polovině roku.

V říjnu příspěvek dostalo 372 000 lidí, před rokem o 8600 méně. Vyplácí se od roku 2007. Postižení a senioři si za něj mají zaplatit opatrování v zařízení či doma. Dospělí dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně teď 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun a děti 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.

„Chceme ukázat, že tato vláda neřeší problémy obyčejných lidí, těch nejzranitelnějších,“ uvedla Schillerová. Dodala, že příspěvky na péči kvůli inflaci posledních let neodpovídají realitě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zvýšit příspěvky na péči zhruba o čtvrtinu. Nejpozději od července by se podle vyjádření ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) z poloviny prosince mohly zvednout buď všechny čtyři dávky dětem i dospělým, nebo tři nejvyšší částky dospělým a všechny čtyři dětem. Přidání ministr prosazoval už předloni a loni, koalice se na něm neshodla.

O zvýšení příspěvků usiluje Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP). Požadovala navýšení dávky od letošního ledna o deset procent. Spolupracovala i na návrhu opozičního ANO.

Podle Jurečkova návrhu by se dospělým zvedly buď všechny čtyři stupně dávky podle závislosti na pomoci, nebo jen tři vyšší. První stupeň by tak buď zůstal na 880 korunách, nebo by měl činit 2000 korun. Další stupně by se pak dostaly na 5500, 15 400 a 23 100 korun. U dětí by se měly upravit všechny částky, a to na 4100, 8200, 16 700 a 23 100 korun. Při zvýšení všech částek by podle ministra výdaje na příspěvky ročně vzrostly o 8,5 miliardy korun. Předloni se na příspěvcích vyplatilo 36,4 miliardy korun. Loni za deset měsíců to bylo bezmála 31 miliard korun, předloni za stejnou dobu téměř o 800 milionů korun méně.

Výši příspěvku stanovuje zákon o sociálních službách. Podle ministra je tak prosazení změn zdlouhavé a nepružné. Navrhuje, aby o částkách rozhodovala vláda. Stanovila by je v nařízení. Mohla by je upravovat, pokud by přírůstek cen překročil pět procent. Podobný postup je teď u životního minima. Umožnit to má novela zákona, kterou ministerstvo práce předloží. Na ni má pak hned navázat zamýšlené vládní nařízení s navrhovaným zvýšením dávek o čtvrtinu.

Ministerstvo práce navrhovalo loni na jaře původně uzákonění pravidelné valorizace dávky tak, aby rostla stejně jako zásluhový díl penzí. Koalice se na tom neshodla, záměr se z návrhu zákona vyškrtl. (ČTK)