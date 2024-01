Video dne: Bohdan Sláma se vrací s novým filmem Sucho

Do českých kin vstupuje jeden z předních aspirantů na Oscary. Divákům ukáže, jaké by to bylo, kdyby se jim zničehonic začal v každém snu objevovat plešatící Nicolas Cage. To se mi snad zdá je atraktivní polemikou o tom, jak rychle viralita a sláva dokážou zbořit pevné charakterové rysy a vlastnosti.