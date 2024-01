Chris Christie odstoupil z voleb, boj o Bílý dům vzdal

Bývalý starosta New Jersey Chris Christie přerušil svoji volební kampaň na republikánskou prezidentskou nominaci. Jeho podpora se pohybovala kolem tří procent. Od začátku byl jedním ze dvou kandidátů, kteří si dovolili kritizovat Donalda Trumpa.

Bývalý guvernér New Jersey a poradce Donalda Trumpa Chris Christie vzdal svůj boj o Bílý dům, protože neměl dost hlasů. Foto: Gage Skidmore, Flickr

„Dnes večer je mi jasné, že pro mě neexistuje cesta k získání nominace,“ řekl Christie publiku na radnici ve Windhamu ve státě New Hampshire.

Nedlouho po jeho odstoupení zřejmě nedopatřením puštěné mikrofony zachytily Christieho, jak hodnotí svoji oponentku Nikki Haley. „Je to jasné, projede to na celé čáře,“ hodnotil její volební perspektivu v neoficiálním záznamu, který unikl do médií. „Nemá na to.“

Byl to jeho druhý pokus kandidovat na prezidenta. První v roce 2016 prohrál s Donaldem Trumpem, který má nyní preference kolem 50 procent.

První kolo primárek se koná už v pondělí 15. ledna v Iowě, následuje New Hampshire. (Hill, Fox)