Trump podle eurokomisaře Brentona v roce 2020 varoval, že USA by nebránily Evropu

Eurokomisař Thierry Breton na akci v Evropském parlamentu zavzpomínal na postoje bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten měl v době svého mandátu říct šéfce Evropské komise Ursule von der Leyen, že Evropa v případě napadení nemůže počítat s pomocí od USA.

„Musíte pochopit, že kdyby byla Evropa napadena, nikdy vám nepřijdeme na pomoc,“ citoval Breton bývalého prezidenta USA. Výrok podle něj padl v roce 2020 při setkání Trumpa s unijními politiky na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Eurokomisař pro vnitřní trh na moment vzpomínal při úterní diskusi pořádané europarlamentní frakcí Obnova Evropy, napsala agentura Reuters. Podle Bretona Trump před lety také řekl, že „NATO je mrtvé“, USA alianci opustí a „vy my dlužíte 400 miliard dolarů, protože jste neplatili… co jste měli platit na obranu“.

Reuters uvádí, že Trumpův tým ihned nereagoval na žádost o komentář. Prezident USA z let 2017 až 2021 aktuálně vede kampaň s cílem vrátit se do Bílého domu a podle průzkumů míří za ziskem nominace Republikánské strany do listopadových voleb.

Během svého mandátu Trump mnohokrát kritizoval spojence z NATO za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. John Bolton, který v letech 2018 a 2019 působil jako jeho poradce pro národní bezpečnost, ve své knize z roku 2020 napsal, že si prezident pohrával i se scénářem amerického odchodu z aliance.

Součástí NATO je většina zemí Evropské unie. Základním pilířem aliance při tom je princip, že útok na kteréhokoli člena je brán jako útok na všechny a setkal by se s kolektivní reakcí.

Jak uvádí Reuters, Trump zatím v kampani příliš nenastínil, jak by vedl americkou zahraniční politiku, kdyby se vrátil do Bílého domu. Web Politico poznamenal, že tato varianta vyvolává v Bruselu značné obavy. (ČTK)