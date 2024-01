Řecká konzervativní vláda předloží zákon o manželství pro homosexuály

Řecká konzervativní vláda předloží do parlamentu návrh zákona, který v případě schválení umožní uzavírat manželství i homosexuálním párům. Řekl to řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Zákon má umožnit stejnopohlavním párům adopce dětí, neumožní ale využívat náhradního mateřství.

Novým zákonem podle Mitsotakise vláda „odstraní diskriminaci založenou na sexuální orientaci při uzavírání manželství“. Zákon také zavede možnost adoptovat dítě, jehož biologickým rodičem je jeden z manželů. Neumožní však homosexuálním párům využívat náhradního mateřství, což je situace, kdy je embryo biologických rodičů implantováno do dělohy náhradní matky, která dítě odnosí. Mitsotakis tvrdí, že nechce, aby se ženy změnily na „stroje na plození dětí“.

Řecký premiér se několik týdnů vyhýbal jasné odpovědi na to, zda jeho vláda předloží do parlamentu návrh zákona o manželství pro homosexuály. Proti takovým sňatkům vystupuje pravoslavná církve, která má stále silný vliv v řecké společnosti. Mitsotakis má v parlamentu většinu, není však jisté, zda zákon podpoří všichni poslanci jeho strany. Legislativní text by však mohl získat podporu levicových stran, které před dnešním premiérovým vyjádřením tvrdily, že samy předloží návrh zákona o manželství pro homosexuály, pokud tak neučiní vláda. V pondělí tak učinila levicová strana SYRIZA.

Není zatím jasné, kdy se začne řecký parlament návrhem zákona zabývat. Podle řeckého tisku by se tak mohlo stát ještě před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční v červnu. Mitsotakis řekl, že před schválením zákona chce provést veřejné konzultace, které však podle něj nezaberou příliš mnoho času.

V Řecku stejnopohlavní páry nyní mohou uzavírat registrované partnerství, které bylo uzákoněné v roce 2015. Podobná situace panuje nyní i v České republice. V Evropské unii umožňuje homosexuálům uzavírat manželství 15 z 27 členských států. (ČTK)