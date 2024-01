Hunter Biden přišel do Kongresu, republikánka mu vyčetla, že „nemá koule“

Prezidentův syn Hunter Biden se nečekaně objevil v americké Sněmovně, která právě projednávala jeho předvolání k výpovědi. Seděl v publiku, zatímco na něj republikánští poslanci verbálně útočili. „Jste ztělesněním bělošského privilegia,“ zvolala například Nancy Mace.

„Přicházíte do Výboru pro dohled, plivete nám do tváře, ignorujete předvolání Kongresu k výpovědi. Čeho se bojíte?“ křičela na něj. „Nemáte žádné koule! Hunter Biden by měl být zatčen hned teď a jít odtud rovnou do vězení,“ zlobila se.

Demokratický poslanec Jared Moskowitz namítl, že se Biden ml. těžko brání výpovědi před Kongresem, když se sám osobně dostavil.

„Kdo chce slyšet Huntera právě teď, dnes? Aspoň někdo?“ řekl Moskowitz a navrhl, aby o tomto nápadu komise hlasovala. „Nikdo nechce slyšet svědka.“ (WSJ)