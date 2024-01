Pokuta pro Milion chvilek od dohledového úřadu byla i podle NSS nezákonná

Pokuta 35 000 korun pro spolek Milion chvilek od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byla podle Nejvyššího správního soudu neoprávněná. Činnost spolku byla v předvolební kampani do Sněmovny v roce 2021 v souladu se zákonem.

Vyplývá to z dnešního rozhodnutí NSS, který odmítl kasační stížnost úřadu proti rozsudku Krajského soudu v Brně a které je přístupné na webu NSS. Dohledový úřad tak bude muset svoje rozhodnutí přezkoumat a řídit se právním názorem obou zmíněných soudů.

Úřad spolek pokutoval, protože podle něj vstoupil nezákonně do kampaně. Pochybení spočívala podle úřadu v tom, že se spolek neregistroval ve volební kampani jako tzv. třetí osoba. Volební kampaně se podle úřadu účastnil tak, že organizoval dobrovolníky, kteří agitovali ve prospěch koalic SPOLU a Piráti a Starostové, na svých internetových stránkách provozoval chatbot, na němž také agitoval ve prospěch těchto dvou koalic a v neprospěch jiných politických stran a hnutí.

Na dalších internetových stránkách pak zveřejnil článek v neprospěch kandidáta hnutí ANO Andreje Babiše a rozšiřoval letáky a plakáty podporující koalice SPOLU a Piráti a Starostové. Další přestupek shledal úřad v tom, že na již zmíněných internetových stránkách spolek neuvedl informace o zadavateli a zpracovateli.

Dobrovolnictví je vyjádřením politického názoru

Volební senát NSS vycházel při rozhodnutí z nálezu Ústavního soudu, který se zabýval ústavností registrační povinnosti z pohledu její kolize s ústavně zaručenou svobodou projevu. Dospěl k závěru, že jediným ústavně konformním účelem je kontrola nákladů vynaložených na volební kampaň a zajištění její transparentnosti. Povinnost registrace proto vzniká pouze tehdy, zahrnují-li aktivity třetí osoby placené činnosti.

Obstál tak argument krajského soudu, že dobrovolnictví je ze své podstaty samo o sobě vyjádřením určitého politického názoru a jde o činnost bezplatnou, pro kterou nebylo třeba se registrovat. Stejně tak bylo nezákonné postihovat spolek v případě publikace článku Deset důvodů, proč by Andrej Babiš neměl být premiérem, neboť byl zveřejněn před vyhlášením voleb a registrací kandidáta hnutí ANO.

Soudce zpravodaj Ivo Pospíšil k tomu řekl, že „vztáhnout povinnost registrace na takové situace by bylo v rozporu se svobodou slova. Mělo by dokonce destruktivní účinky na svobodu projevu a kvalitu a rozsah veřejné či politické diskuse. Pokud by se internetové portály, které obsahují nebo mohou potenciálně obsahovat pozitivní či negativní hodnocení politických subjektů, neregistrovaly, musely by dnem zveřejnění kandidátních listin vymazat či po dobu volební kampaně znepřístupnit celý obsah, a to bez ohledu na datum vydání a zveřejnění konkrétních článků. V opačném případě by se všechny internetové portály musely registrovat jako třetí osoby. To by způsobovalo silný odrazující účinek pro činnost neziskových organizací, spolků a médií, jejichž role je přitom v období před volbami obzvláště důležitá,“ prohlásil Pospíšil. (ČTK)