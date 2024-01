Stanjura: Drtivá většina lidí si není schopná dopočítat, jak na jejich penzi dolehne mimořádná valorizace

Drtivá většina lidí si podle ministra financí Zbyňka Stanjury není schopná dopočítat, jak na jejich penzi dolehne mimořádná valorizace. Ptal se ho na to soudce Šámal. „Já si myslím, že ne, je to velmi komplikované, není to jednoduché,“ řekl ministr.

Po Stanjurovi popisoval tento výpočet soudu zaměstnanec ministerstva práce a sociálních věcí, který na tomto úřadu pracuje od roku 1973.

Jeho projev byl tak dlouhý a komplikovaný, že jej po chvíli soud zastavil s poznámkou, že už je všem jasné, že jde o náročný výpočet.