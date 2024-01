Soudce Jirsa se ministra financí Stanjury ptal, jaká byla jeho bezprostřední reakce potom, co viděl výsledky inflace a dopady na index životních nákladů důchodců, z nichž bylo před rokem jasné, že mimořádná valorizace bude vyšší, než vláda čekala.

Stanjura řekl, že si hned zadal úkol, aby mu na úřadu spočítali dopady na státní rozpočet. „Pak jsem oslovil pana premiéra, protože by to byl obrovský zásah do veřejných financí,“ řekl Stanjura.

Podle jeho slov jim změnami ve valorizaci šlo o to, zachovat sociální smír a nevytvořit příštím generacím příliš velké dluhy.

„Pak jsem dostal propočty a věděl jsem, že máme 40 až 50 dní na přijetí legislativního řešení,“ řekl soudu ministr.

Pro sebe si prý nechal udělat statistiku projednání zákona v dolní komoře. „Padlo 555 faktických připomínek, asi 460 podali opoziční poslanci,“ dodal.