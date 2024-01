Pokrytí pražské střelby ve zpravodajství ČT vyhodnotí externí analýza

Pokrytí prosincového útoku na Filozofické fakultě UK ve zpravodajství ČT vyhodnotí externí analýza do 15. února, oznámil na jednání Rady ČT ředitel televize Jan Souček. Analýzu by měla vypracovat akademička Marína Urbániková.

„Momentálně reflektujeme, jak jsme ty události pokrývali. Shromažďuji dostupné materiály z mezinárodní sféry,“ řekl Souček s tím, že interní vyhodnocení pokrytí by mělo být hotovo do konce ledna. Rada by se jím následně mohla zabývat na únorovém zasedání.

Urbániková působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.