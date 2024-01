Advokát ANO Rašovský zahájil u ÚS křížový výslech ministra Jurečky

Advokát ANO David Rašovský zahájil u Ústavního soudu křížový výslech ministra Mariana Jurečky. Ptá se například na to, o co vláda opírá tvrzení, že by mimořádné valorizace těžce dolehly na státní rozpočet.

Nebo chtěl vědět, kdy podle Jurečky vzniká nárok na mimořádnou valorizaci. Tím poukazoval na jednu z výtek ANO, že změnu koalice prosadila jako retroaktivní, což je v českém právním řádu nepřípustné.

Rašovský dále připomněl Jurečkovi jeho vyjádření pro Seznam Zprávy, kde v lednu 2023 řekl, že zásah do valorizací by byl nefér, protože s nimi lidé počítají.

„Hrozilo Česku zhorčení ratingu nebo by státu hrozil bankrot?“ ptal se ministra právník Rašovský. „Na to se zeptejte ministra financí,“ odkázal ho Jurečka na správce státní kasy Zbyňka Stanjuru (ODS), který v tu chvíli seděl v první řadě v publiku.