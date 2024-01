Jurečka u Ústavního soudu

Jako první po obědě vypovídal před ústavním soudem ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dostával otázky týkající se třeba toho, jak se připravovali na růst cen, zda o změně výpočtu valorizací penzí uvažovali předem, aby ji mohli nechat projít řádným legislativním procesem a podobně.

Jurečka na tento poslední dotaz předsedovi Baxovi odpověděl, že už v roce 2022 začali skutečně připravovat změnu zákona o důchodovém pojištění. V té době předpokládal, že díky mimořádné valorizaci by penze mohly vzrůst průměrně o 700 až 1000 korun, což by stálo asi 16 miliard korun.

„Kdyby se tyto predikce naplnily, tak bychom tuto valorizaci nechali proběhnout. Tím bychom si ušetřili komplikace a společenské a politické dopady,“ řekl Jurečka. Pak ale přišly lednové výpočty, z nichž bylo jasné, že index životních nákladů důchodců výrazně vzroste a dopady na rozpočet by byly ještě o dalších 19 miliard vyšší.

„V tu chvíli se to stane mandatorním výdajem. To byl tak silný moment, že pokud to myslíme s rozpočtovou odpovědností vážně, musíme se pustit i do tohoto nepopulárního kroku,“ dodal Jurečka.

Alena Schillerová zatím dotazy svědkům neklade. Ministra Jurečky se ptá právník ANO David Rašovský. Exministryně poslouchá.

I dopoledne Schillerová nechala dotazy i úvodní projev na Rašovském. Na druhé straně Jurečka byl aktivní. Projev přednesl sám, dotazy svědkům kladl během křížových výslechů také sám.