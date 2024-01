Rada ČT se na prvním letošním zasedání zabývá pokrytím střelby na FF UK

První jednání Rady České televize v roce 2024 zahájil ředitel ČT Jan Souček reflexí pokrývání prosincového útoku na pražské Filozofické fakultě UK. V návaznosti na střelbu ČT rozhodla o odložení seriálu, který se útoku tematicky týkal.

„Mimořádnou programovou změnou jsme reagovali na tragickou událost na filozofické fakultě,“ zmínil Souček odložení druhé řady seriálu Stíny v mlze. Námětem jeho třetí epizody (podle plánu se měla vysílat 22. ledna) byla právě střelba ve škole.

„Konkrétní scény byly natočeny loni na jaře, jedná se o fiktivní příběh. ČT přesto nyní považovala uvedení seriálu za nevhodné,“ prohlásil Souček s tím, že o odvysílání by se mohlo uvažovat se zhruba půlročním odstupem. Předseda Rady Karel Novák Součkovi za rozhodnutí o odkladu poděkoval.

Vysílání ČT po útoku vyhodnotí externí analýza

Radní Tomáš Řehák se následně zajímal o to, do jaké míry má veřejnoprávní televize vyvažovat zájem veřejnosti o informace týkající se střelce se zájmem nešířit jeho motivy a nemotivovat tak další potenciální pachatele.

„Momentálně reflektujeme, jak jsme ty události pokrývali. Shromažďuju dostupné materiály z mezinárodní sféry,“ odpověděl Souček s tím, že vyhodnocení pokrytí by mělo být hotovo do konce ledna. Rada by se jím mohla zabývat na únorovém zasedání.

„Jednáme o dodání externí analýzy prvních hodin vysílání po útoku na filozofické fakultě, měla by být hotová do 15. února,“ upřesnil Souček. Oslovenou specialistkou na vypracování analýzy je akademička Marína Urbániková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.