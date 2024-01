Hašek: Manažerem fotbalové reprezentace by se mohl stát Čech, Šmicer, nebo Poborský

Novým manažerem fotbalového národního týmu by se mohl stát někdo z trojice bývalých reprezentantů: Petr Čech, Vladimír Šmicer nebo Karel Poborský. Serveru iRozhlas to řekl nový trenér reprezentace Ivan Hašek.

„Jsou pro mě důležití někteří bývalí hráči, které znám osobně. Především Vladimír Šmicer, Petr Čech nebo Karel Poborský. Jsou to lidé, kteří by určitě pomohli, pokud by byli součástí realizačního týmu,“ řekl nový kouč reprezentace Hašek.

„Dokud nepředstavíme nového manažera, nebudeme o jménech spekulovat. Nechceme to nijak protahovat a jsme připravení se toho úkolu zhostit, tak abychom do 30. ledna, kdy máme deadline, tu funkci obsadili,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek. (iRozhlas)