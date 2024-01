Ústavní soudci zahájili výslech zástupce ČNB, ředitele měnové sekce Petra Krále

Ústavní soudci zahájili výslech zástupce České národní banky, ředitele měnové sekce Petra Krále. Podle Krále ČNB stejně jako všechny relevantní instituce čekala, že inflace bude v roce 2022 narůstat

„V létě 2022 jsme čekali kulminaci na podzim. V roce 2023 to mělo být dvouciferné číslo a ke snížení mělo dojít v polovině roku 2023,“ řekl Král s tím, že ale inflaci v roce 2022 zpomalilly kroky vlády do 3,5 procenta. Šlo konkrétně o zrušený poplatek na obnovitelné zdroje energie a vládní energetický tarif.

Král podobně jako před ním Hampl čelil kritickým otázkám soudců ohledně toho, zda mohli vývoj cen čekávat. Například ústavní soudce Šámal se do Krále obul, když se ptal, zda mohli čekat, že index cen důchodců bude vyšší.

Král mu na to řekl, že se to dalo vysledovat, ale že by se na to museli zaměřit. „Neděláme to my ani jiná instituce v Česku, protože to historicky nebylo třeba, protože se ty řady v minulosti vyvíjely podobně,“ upozornil Král.

Následně zažertoval, že by také mohli sledovat dopady inflace v Praze. „Taky to nikdo nesleduje, což asi tady v Brně rádi slyšíte,“ poznamenal s tím, že nebyl rozumný důvod tento index cen důchodců sledovat a prokazovat.

Na dotaz ministra Jurečky pak dodal, že ČNB ani v minulosti neuvažovala nad tím, že by s tím začala.