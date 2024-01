Hampla vyslýchá právník hnutí ANO

Předsedu Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla začal po soudcích Ústavního soudu vyslýchat právník hnutí ANO David Rašovský. Zajímal se především o to, zda bylo možné vývoj ekonomiky lépe odhadnout dopředu.

Například z toho, že energetický tarif se v říjnu 2022 do inflace promítl třemi procentními body nebo z toho, že v lednu běžně dochází k přeceňování zboží v obchodech, což se zase promítne do indexů ovlivňujících výši mimořádné valorizace.

„Když je cenová stabilita, nikdo to řešení. Inflace byla vyšší než očekávání těch tří, kteří by to mělo mít pod kontrolou,“ uvedl v reakci Hampl.