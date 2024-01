Fotbalový brankář Vaclík končí v MLS, klub s ním rozvázal smlouvu

Český fotbalový brankář Tomáš Vaclík končí své angažmá v americké Major League Soccer, klub New England Revolution s ním rozvázal smlouvu. V týmu Vaclík působil od srpna, aniž si od té doby připsal jediný soutěžní start.

Vaclík měl v klubu sídlícím nedaleko Bostonu nahradit Srba Djordjeho Petroviče, který v létě přestoupil do Chelsea. Do hry se ale nedostal přes americké brankáře Jacoba Jacksona a Earla Edwardse, sám Vaclík v prosincovém rozhovoru na serveru Sport.cz přiblížil, že o jeho příchod nestál klubový trenér brankářů. New England Revolution navíc tento týden posílil slovenský brankář Henrich Ravas z polské Lodži.

Čtyřiapadesátinásobný český reprezentant po odchodu ze Sparty chytal za švýcarskou Basilej, se kterou mezi lety 2014 a 2018 získal tři mistrovské tituly. Tři roky strávil v Seville, se níž vyhrál Evropskou ligu, následně prožil dvě krátká angažmá v řeckém Olympiakosu Pireus a druholigovém anglickém Huddersfieldu. (New England Revolution, Livesport)

Thank you, Tomáš! 💙❤️

The #NERevs have parted ways with goalkeeper Tomáš Vaclík and exercised the club’s buyout on the player’s Salary Budget charge.

📝: https://t.co/YCY6BKoZto pic.twitter.com/xB0tz8HxPu

— New England Revolution (@NERevolution) January 9, 2024