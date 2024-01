V Královéhradeckém kraji dnes ráno opět mrazy až minus 20 stupňů

Královéhradecký kraj dnes ráno druhý den po sobě zasáhly silné mrazy. Nejchladněji bylo opět v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, kde teplota klesla k minus 20 stupňům Celsia.

Orlické Záhoří na východní straně Orlických hor patří tradičně k nejchladnějším místům v kraji. Velmi silný mráz pod minus 15 stupňů byl ve Zdoňově, Adršpachu a v Broumově na Náchodsku, vyplývá z dat meteorologů.

Většina měřicích stanic ráno zaznamenala teploty od minus deseti do minus 15 stupňů Celsia. Na horách bylo tepleji, a to od minus šesti do minus 11 stupňů. Na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus pěti stupňů Celsia, Sněžka měla ráno minus 7,8 stupně. (ČTK)