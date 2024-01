Šéf úřadu pro cenné papíry se distancoval od výroku o bitcoinu

Šéf americké komise pro cenné papíry se distancoval od zprávy o schválení veřejné obchodovaného fondu na základě bitcoinu. Informaci zveřejnila komise na svém účtu na síti X, ten byl ale napaden hackery.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

— Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024