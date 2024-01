Jurečka: Mnoho z vás jsem zklamal, jsem připravený si to odpracovat

„Udělal jsem chybu a vím to. A také vím, že jsem mnoho z vás zklamal,“ napsal Marian Jurečka na Facebook poté, co jej celostátní výbor KDU-ČSL podpořil a nepřijal jeho nabídku k rezignaci kvůli účasti na večírku v den útoku na FF UK.

„Asi to neumím dostatečně vyjádřit, ale chtěl bych Vám říct, že mě to celé velmi mrzí a bude těžké opět získat vaši důvěru. Já to naprosto chápu, ale jsem připraven a chci si to odpracovat,“ dodal předseda lidovců.