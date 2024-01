Jireš z MO: Bez pomoci Ukrajině by Rusové byli u Užhorodu

Podle Jana Jireše z ministerstva obrany by bez vojenské pomoci Ukrajině byla ruská armáda už u Užhorodu. Řekl to při dnešním zasedání Sněmovny, při kterém se projednávala petice spolku Česko proti bídě, jež požaduje zastavení pomoci Ukrajině.

„Co je jisté, že kdybychom od začátku Ukrajinu vojensky nepodporovali – Česká republika, Polsko, téměř všechny další evropské země a i další země světa –, ruská armáda by dnes byla v Kyjevě, nebo by dokonce byla v Užhorodu,“ řekl Jireš.

Zástupce spolku Česko proti bídě a předseda neparlamentní strany PRO Jindřich Rajchl zdůrazňoval potřebu diplomatického a mírového řešení konfliktu.

Rajchl prohlásil, že nejsou pravdivá tvrzení, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. „Je to lež, je to čistá manipulace. Kdokoli, kdo žene Ukrajinu do dalšího pokračování konfliktu, žene Ukrajinu do zkázy,“ uvedl.

„Na území České republiky nebudou dopadat nepřátelské rakety, pokud Ukrajině pomůžeme, aby ubránila svou nezávislost,“ reagoval Jireš z ministerstva.

Náměstek ministra zahraničí Jan Marian zdůraznil, že mír musí být spravedlivý a v souladu s mezinárodním právem a jediným legitimním návrhem je ukrajinský mírový plán prezidenta Volodymyra Zelenského.

„S jakýmkoli mírovým řešením musí souhlasit Ukrajina a ukrajinská společnost. A je to právě Rusko, kdo má možnost svou agresi okamžitě zastavit,“ řekl.

Zájem Ruska o mír ale česká diplomacie podle Mariana nevidí. Ukrajina podle něho chrání Evropu, a tudíž i Česko před ruským agresivním chováním, a vojenská pomoc Ukrajině je tedy v českém bezpečnostním zájmu. (ČTK)