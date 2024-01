Trumpovo tvrzení o prezidentské imunitě u soudkyň narazilo

Odvolání Donalda Trumpa proti obžalobě z pokusu o volební převrat v otázce prezidentské imunity nebude mít podle reakce odvolacího soudu ve Washingtonu valné šance na úspěch. Všechny tři soudkyně vyjádřily během slyšení vůči paušální imunitě skepsi.

Trump tvrdí, že jako prezident měl na své činy imunitu, a proto nemůže být souzen za nic, co během své funkce učinil. Protistrana namítá, že i kdyby to byla pravda, což není jasné, on se snažil zůstat ve funkci navzdory prohře z pozice kandidáta, nikoli z pozice prezidenta.

Trumpův právník také exprezidenta hájil argumentem, že prezident nemůže být stíhán, pokud nebyl nejprve obžalován a odsouzen Kongresem. Trump čelil impeachmentu dvakrát, demokraty vedená Sněmovna jej dvakrát obžalovala a republikáni v Senátu jej dvakrát zprostili viny.

„Je paradoxní tvrdit, že jeho ústavní povinnost dbát na řádné plnění zákonů mu zároveň umožňuje zákony porušovat,“ podotkla soudkyně Karen Henderson.

Svůj verdikt soud teprve zveřejní, zatím skončilo pouze slyšení, které bylo ze soudní síně přenášeno živě.

Na soudní rozhodnutí tohoto odvolacího soudu, ať už dopadne jakkoli, pravděpodobně zareaguje Nejvyšší soud a až ten rozhodne, zda se Trumpův trestní proces ve Washingtonu uskuteční ještě letos. (Politico)