Pražská galerie umístila nové dílo do veřejného prostoru

F2 Look Up Gallery představuje první letošní dočasnou uměleckou instalaci na střeše pražského hudebního klubu Fuchs2. Jde o dílo umělce Vladimíra Turnera Mock up.

Mock up Vladimíra Turnera. Foto: Fuchs2

Dílo vzešlo z otevřené výzvy na téma (Ne)udržitelná doprava, kterou společně vyhlásily tři subjekty – Fuchs2, Culture for Future a Poslední generace. Jde o sedmimetrovou kinetickou instalaci s nafukovací konstrukcí, která je poháněna malou solární elektrárnou.

Maketa ropného čerpadla se houpe pouze tehdy, když je dostatek sluneční energie k jeho naplnění. Pokud má dostatek sluneční energie, pohupuje chápavě hlavou, je naplněná. Pokud jej nemá, zbortí se sama do sebe.