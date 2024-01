Na co myslí Navalnyj v mrazu i v cele? Na koně a na Putina

„Máloco člověka tak osvěží jako procházka na Jamalu v 6.30 ráno,“ napsal na sociální sítě ruský opoziční předák Navalnyj, který byl nedávno převezen do nápravné kolonie č. 3 ve vesnici Charp na Jamalu. Dnes byl poprvé v novém působišti potrestán samotkou.

Алексея Навального впервые отправили в ШИЗО в ИК-3 поселка Харп. Сообщение об этом появилось в тг-канале политика Фото: AP pic.twitter.com/qH62v9hbhb — Дождь (@tvrain) January 9, 2024

„Ach, takový překrásný svěží větříček fouká do dvora, nehledě na betonovou zeď, přímo oj!“ popisuje Navalnyj ironicky mrazivá rána, která jsou v Jamalo-něneckém autonomním okruhu v tuto dobu obvyklá. Půda tady neroztává ani v létě – je věčně zmrzlá.

Navíc bude pobyt opozičního lídra v příštích sedmi dnech ztížen ještě izolací na samotce. V předcházející kolonii byl na ni za trest umístěn mnohokrát, doposud tak ve ztížených podmínkách strávil 273 dnů. Na novém působišti to je premiéra.

Alexej Navalnyj se ve svých příspěvcích na sociálních sítích, pokud je mu umožněno je napsat, vždy snaží tvářit optimisticky. Zdroj: Navalnyj, Instagram

„Představy o tom, že Putin je ukojen tím, že mne zavřel do baráku na nejzazším severu, a také představy, že teď už mě přestanou mučit samotkou, byly nejen ubohé, ale i naivní,“ okomentoval Navalnyj na svém účtu na sociální síti Telegram svůj první trest v nápravné kolonii v Charku, kam byl deportován koncem roku 2023.

Nápravná kolonie č. 3 je nejseverněji umístěné zařízení se zvláštním režimem, tedy takovým, který Navalnému přiřkl soud. Měl by v něm strávit ještě osm let. Podle dosavadních zkušeností lze předpokládat, že část z této doby bude za trest ve speciální cele.

V té, kde je nyní, je speciální denní režim – například se na procházku nechodí až po obědě, ale nehledě na velmi nízké teploty brzy ráno. Dvoreček umožňuje udělat jedenáct kroků na délku a tři na šířku. I tak ale Navalnyj možnosti projít se využívá. „Teplota zatím neklesla pod 32 stupňů,“ pochvaluje si místní klima.

„Dnes jsem se procházel, mrznul a přemýšlel o Leonardu di Capriovi a triku hrdiny, kterého ztvárnil (ve filmu Zmrtvýchvstání, pozn. red.), s mrtvým koněm. Nemyslím si, že by to tady zafungovalo. Mrtvý kůň by tady zmrzl za 15 minut. Tady potřebujete slona, horkého slona, smaženého. Když rozříznete břicho ještě teplému slonovi a zalezete do něj, nějaký čas se dokážete zahřát. Ale kde já tady na Jamalu najdu horkého, osmaženého slona, navíc v 6.30 ráno?“ soudí Navalnyj a dodává: „Nezbývá než mrznout.“

Před několika dny Navalnyj informoval o svém novém působišti slovy: „Mám kabát z ovčího rouna, ušanku a brzy dostanu válenky. Za 20 dní převozu mi narostl plnovous.“

Lágr v Charpu se jmenuje Polární vlk a trest si tady odpykával například prezident banky Menatep Platon Lebeděv, který je obránci lidských práv stejně jako Navalnyj považován za politického vězně. Kromě toho sem ale jsou umísťováni i masoví vrazi. Nedaleko je ještě jedna kolonie, Polární sova, která je určena výlučně pro odsouzené na doživotí.

Samotná osada Charp leží 60 kilometrů za severním polárním kruhem a žije v ní pět tisíc lidí. Naprostá většina z nich jsou bývalí chovanci trestanecké kolonie.

Podle ruských novinářů je zde v zimě běžně minus 40 stupňů, v létě jsou tu všudypřítomní komáři. Podle těch, kdo v Charpu byli, z těchto trestaneckých kolonií prakticky nelze uprchnout – jsou z jedné strany ohraničeny stovkami kilometrů tundry, ze druhé skalnatými horami Polárního Uralu.

Samotný lágr je obehnán vysokou zdí a ploty opatřenými kilometry ostnatého drátu. Uvnitř může být až 1020 vězňů. Mohou navštěvovat vězeňskou modlitebnu, obchod, knihovnu nebo chodit do pěveckého kroužku. Co je ale povinné, je vydělávání jeleních kůží a vyrábění suvenýrů z místních kamenů.

Poslušní vězni mohou přijímat své blízké a je jim povolována i několikadenní návštěva. Bude-li si tohoto práva užívat i Navalnyj, zatím jasné není – více než rok a půl mu nebyla povolena návštěva manželky a dětí. Vždy je za něco – například za špatně natažené prostěradlo – potrestán samotkou, což automaticky znamená zákaz návštěv.

Není známo, jakým způsobem se Navalnému daří zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích, ale podle jeho spolupracovníků jsou autentické. (Vot Tak)