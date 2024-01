Pražské noclehárny pro bezdomovce jsou plné, vytížena jsou denní centra

Vyhozené vánoční stromky budou pražští popeláři odvážet do konce února. Pražské služby předpokládají, že jich letos v metropoli jako každoročně zlikvidují stovky tisíc. Lidé by měli stromky odkládat vedle veřejně přístupných popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad, nemají je házet přímo do popelnic.