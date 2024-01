Ruský soud poslal do vazby Američana, čelí obvinění z pokusu o prodej drog

Moskevský soud poslal do vazby amerického občana na základě obvinění z pokusu o výrobu a prodej drog, informovala ruská státní agentura TASS. Dvaatřicetiletému Robertovi Romanovovi Woodlandovi hrozí až 20 let vězení.

Woodland na základě rozhodnutí soudu zůstane ve vazbě do 5. března. Podle zpravodajského serveru Mash policie Woodlanda zadržela 5. ledna. Muž má zřejmě dvojí občanství, kromě amerického také ruské, podotkl Reuters, podle něhož se obviněného zatím nepodařilo ve vazbě kontaktovat. Facebookový profil s jeho jménem naznačuje, že v Rusku pracuje jako učitel.

Spojené státy obviňují Rusko z neoprávněného věznění několika svých občanů a vyzývají k jejich propuštění. Týká se to novináře Evana Gershkoviche, kterého tajná služba FSB zatkla loni v březnu na Urale a obvinila ho ze špionáže. Žurnalista zůstává ve vazbě a stejně jako jeho zaměstnavatel – deník Wall Street Journal – vinu popírá. Od roku 2018 v Rusku vězní bývalého vojáka Paula Whelana, kterého v roce 2020 soud poslal na 16 let do vězení za špionáž. Také Whelan obvinění odmítá.

Loni v červnu ruské bezpečnostní složky zadržely rusko-americkou novinářku Alsu Kurmaševu, která jinak žije v Česku. Také ona zůstává ve vazbě. Žurnalistku, která pracuje pro rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RF), obvinili v říjnu z toho, že se nezaregistrovala jako takzvaná zahraniční agentka, jak ukládá ruský zákon.

Spojené státy po vypuknutí války na Ukrajině opakované vyzvaly své občany, aby z Ruska odcestovali. Zmiňovaly v jejich případě také riziko svévolného zadržení ze strany ruských úřadů. Analytici poukazují na to, že Moskva může vězněné Američany využívat k vyjednávání poté, co napětí mezi Washingtonem a Moskvou vzrostlo po ruské invazi na Ukrajinu. Nejméně dva američtí občané zatčení v Rusku v posledních letech – včetně známé basketbalistky Brittney Grinerové – byli vyměněni za Rusy vězněné v USA. (ČTK)