Trump žádá soud v Georgii o odmítnutí volební obžaloby, dál trvá na své imunitě

Právníci amerického exprezidenta Donalda Trumpa dnes požádali soud v Georgii, aby smetl ze stolu obžalobu vznesenou kvůli jeho zásahům do posledních prezidentských voleb v jihovýchodním státě USA. Mimo jiné při tom tyto zásahy prezentují jako součást výkonu prezidentské funkce, za kterou nemůže být stíhán.

Argument o imunitě už odmítla soudkyně ve federálním procesu ohledně Trumpovy snahy zvrátit výsledky voleb.

Obžaloby vznesené loni na státní a federální úrovni reagují na různé způsoby, jimiž se exprezident po volbách roku 2020 snažil zabránit potvrzení své porážky, kterou nikdy neuznal. Společně se svými spojenci šířil nepodložená tvrzení o tom, že volby byly zmanipulované, a konkrétně v případě Georgie například po telefonu přesvědčoval nejvyššího volebního činitele státu Brada Raffenspergera o potřebě „najít“ dostatečný počet hlasů na zvrácení výsledku.

Trumpovi právníci v podání u okresního soudu v Atlantě uvádí, že tyto a další skutky uvedené v obžalobě spadaly pod „oficiální povinnosti“ hlavy státu a jejich klient tak za ně nemůže být stíhán. „Obžalobu vylučuje prezidentská imunita a měla by být odmítnuta,“ cituje z jejich stanoviska deník The New York Times.

Kromě toho Trumpův tým vznesl i další argumenty, proč by podle něj měl soudce Scott McAfee obvinění smést ze stolu, uvádí média. Obhajoba například tvrdí, že exprezidentovy výmysly ohledně rozsáhlých podvodů při posledních volbách představují projevy chráněné prvním dodatkem americké ústavy, nebo že jej před stíháním chrání rozhodnutí Senátu neschválit na začátku roku 2021 ústavní žalobu spojenou s útokem Trumpových příznivců na sídlo Kongresu.

Trumpa loni velká porota v Georgii obžalovala společně s dalšími 18 lidmi, kteří se podle prokuratury po posledních volbách spolčili s poraženým prezidentem, aby vykolejili volební proces v klíčovém státě. Obžalovaní čelí obviněním z porušení státního zákona proti organizovanému zločinu a dalších přečinů. Exprezident vinu odmítá, čtyři z jeho spoluobviněných nicméně uzavřeli dohody s prokurátory a výměnou za nízký trest částečně přiznali vinu a přislíbili spolupráci. (ČTK, NYT)