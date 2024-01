Ve věku 78 let zemřel bývalý německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer

V 78 letech zemřel bývalý německý fotbalista a trenér Franz Beckenbauer. Zprávu o jeho včerejším úmrtí německé agentuře DPA potvrdila rodina.

Franz Beckenbauer na snímku z roku 2014. Foto: Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že můj manžel a náš otec Franz Beckenbauer zemřel pokojně ve spánku včera v neděli obklopen svou rodinou,“ uvedli blízcí jednoho z nejlepších fotbalistů historie v prohlášení pro média.

Bývalý obránce získal kompletní sadu medailí z mistrovství světa, jako trenér národního týmu přidal zlato a stříbro a je jedním ze dvou mužů na světě, kteří se v historii stali mistry světa v pozici hráče i trenéra. Jako první něco podobného dokázal Brazilec Zagallo, který ve věku 92 let zemřel v sobotu.

Zagalla a Beckenbauera později napodobil také Francouz Didier Deschamps.

Beckenbauer se narodil 11. září 1945 v mnichovské čtvrti Giesing. Od 13 let hrál za tamní Bayern, ve 20 letech se dostal do národního týmu. Na přelomu 60. a 70. let byl jednou z hlavních postav silné německé fotbalové generace a tahounem Bayernu Mnichov. S týmem tehdejšího Západního Německa si zahrál ve finále světového šampionátu v roce 1966, čtyři roky nato získal bronz a v roce 1974 na domácí půdě získal zlato.

S národním mužstvem také vybojoval v roce 1972 titul mistra Evropy a v roce 1976 při snaze o obhajobu podlehl ve finále Československu. S Bayernem vyhrál čtyřikrát Bundesligu a třikrát tehdejší Pohár mistrů.

Franz Beckenbauer dies at 78. Rest in peace, Kaiser 🇩🇪 pic.twitter.com/KINvqMkVhL — DW Sports (@dw_sports) January 8, 2024

Jako trenér dovedl německý národní tým do finále mistrovství světa v roce 1986, kdy Němci podlehli Argentině, o čtyři roky později už Německo s Beckenbauerem na lavičce Argentině finálovou porážku oplatilo.

Později Beckenbauer jako funkcionář pomohl Německu získat pořadatelství světového šampionátu v roce 2006. V případu udělení pořadatelství se sice objevilo podezření z korupce, Beckenbauer se však ke kauze nevyjadřoval a jeho účast v možném podvodu se neprokázala.

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu se v posledních letech stáhl z veřejného života. (DPA, Spiegel, Tagesschau, Livesport)