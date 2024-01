Uprchlíci z Ukrajiny by mohli příští rok získat přístup do českého systému dávek

Uprchlíci z Ukrajiny by v příštím roce mohli získat přístup do českého systému sociálních dávek. Umožnit to má digitalizace a dávková reforma, přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Otcové se loučí s rodinami, které se jim podařilo dostat do bezpečí. Nádraží ve Lvově, 26. února 2022. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

V současnosti mohou příchozí z Ukrajiny s vízem k ochraně získat humanitární dávku, pokud má jejich domácnost příjem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Žádosti je možné zasílat digitálně.

Nejméně stovky ukrajinských žadatelů za stanovených podmínek na dávky nedosahují, jelikož nesplňují administrativní kritéria pro zařazení mezi tzv. zranitelné osoby – přesto však z různých důvodů pracovat nemohou. Osudy několika z nich vyprávíme zde.

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová Deníku N loni na podzim řekla, že zahrnutí uprchlíků do českého dávkového systému by mohlo být řešením současné situace.

Ministerstvo práce postupně digitalizuje žádosti a vyřizování i u běžných dávek. Chystá také spojení příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a dětských přídavků do jedné podpory. Změny plánuje zavést za rok.

Obrat ministerstva práce a sociálních věcí

Záměr zpřístupnit uprchlíkům systém dávek oznámil Jurečka už loni v únoru, umožnit to mělo právě zjednodušení dávek i digitalizace. Humanitární dávka se měla přestat vyplácet, lidé s vízem k ochraně by tak mohli stejně jako ostatní žádat o běžné příspěvky.

Ministerstvo záměr pak ale přehodnotilo. Minulý rok v červnu ministr sdělil, že se systém podpor zatím příchozím otevírat nebude. Důvodem byl možný dopad na úřady práce i na výdaje.

„Předpokládám, ale ještě samozřejmě o tom povedeme jednání a diskusi, že bychom s nástupem reformy dávkového systému v průběhu prvního pololetí roku 2025 uprchlíky překlápěli do reformovaného českého dávkového systému. Pak jsme schopni to zvládnout,“ řekl nyní Jurečka.

Uprchlíci mají v Evropské unii zatím ochranu do konce března příštího roku. Pokud by ruská invaze a válka dál trvaly, ochranu by členské země pravděpodobně znovu prodloužily.

Ministr předpokládá, že by se dávkový systém otevřel „někdy po termínu dočasné ochrany“ a po jejím případném prodloužení, tedy po březnu 2025. Jurečka podotkl, že někteří z uprchlíků už české dávky dostávají. Pobírají třeba nemocenskou, pokud jsou zaměstnaní a onemocní.

Letní zpřísnění vyplácení podpory

K půlnoci z neděle na pondělí pobývalo v ČR 376 100 uprchlic a uprchlíků s vízem k ochraně. Z nich bylo 263 800 dospělých mezi 18 a 65 lety, zbytek představují děti a senioři.

Loni v listopadu úřady práce vyplatily uprchlickým domácnostem 54 300 humanitárních dávek za 496 milionů korun. Celkem v minulém roce za 11 měsíců stát vydal na humanitární podpory 6,46 miliardy korun. Za stejné období roku 2022 to bylo 8,04 miliardy korun. K tomu se vyplácely ještě solidární příspěvky pro ty, kteří uprchlíky ubytovávali.

Podpora se výrazně omezila a zpřísnila letos od července. V důsledku změn vyplácení dávek hospodaří někteří uprchlíci, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nemohou sami pracovat, s několika tisícovkami korun měsíčně.

Jurečka také zmínil, že práci v Česku má kolem 125 000 uprchlíků. Označil to za „enormně vysoké, špičkové číslo“. Už dřív řekl, že do rozpočtu odvedou miliardy korun a poskytnutou pomoc vracejí. Podle zástupců ministerstva práce většina pracovníků má smlouvu a platí sociální pojištění.

Faltová považuje za problém skutečnost, že se dávky výrazně snižují, jakmile uprchlík získá malý oficiální příjem. „Když mají nějaký minimální příjem, velmi často dostanou opravdu málo peněz,“ dodala. Podle ní to uprchlíky motivuje pracovat načerno.

„Ti lidé si sami vyhodnotili, že jediná cesta k důstojným prostředkům je pro ně nelegální, šedá ekonomika. Je to to nejhorší, co stát mohl udělat,“ podotkla ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. (red., ČTK)