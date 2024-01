Část dveří, které vypadly z letadla Boeing, se našla na dvorku učitelky

Záslepka dveří, která vyletěla z letadla Boeing 737–9 Max společnosti Alaska Airlines, a několik mobilních telefonů pasažérů se našly na zahradě učitelky ve městě Portlandu. Výpadek během letu otevřel dveře pilotní kabiny a způsobil v letadle, které muselo okamžitě přistát, otvor. Nikdo z něj nevypadl.

Let 1282 byl na cestě z Portlandu do Ontaria v Kalifornii, než se musel vrátit na letiště poté, co se krátce po startu od letadla oddělila záslepka dveří. Kvůli poklesu tlaku v prostoru pro cestující se rozletěly dveře do pilotní kabiny, narazily do dveří toalety a uhodily letušku.

Cestující popsali, že matka, která seděla se synem blízkosti otvoru, své dítě pevně držela, aby nevypadlo.

Jedna letuška utrpěla lehká zranění, několik cestujících si také vyžádalo lékařské ošetření. Let přepravoval 171 cestujících a šest členů posádky.

Společnost Alaska Airlines letadlo Boeing 737-9 Max použila i přesto, že se v posledních týdnech třikrát rozsvítila kontrolka automatického snížení tlaku. Kontrolu, kterou nařídila, podle dostupných informací neprovedla. (Washington Post)