WHO: Už dva týdny nemůžeme z bezpečnostních důvodů doručit pomoc na sever Gazy

Světová zdravotnická organizace musela v neděli z bezpečnostních důvodů opět zrušit dodávku zdravotnického materiálu pro pět nemocnic na severu Pásma Gazy. Je to už počtvrté za necelé dva týdny, co takovou cestu odvolala. Informovala o tom WHO na síti X.

„Nyní je to už 12 dní, během nichž jsme nemohli doručit pomoc na sever Pásma Gazy,“ uvedla WHO. „Kvůli těžkému bombardování, omezení pohybu a výpadkům v telekomunikačním spojení je téměř nemožné doručovat zdravotnickou pomoc do Pásma Gazy, a to zejména na sever,“ dodala WHO.

Generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus k tomu uvedl, že je „šokován rozsahem devastace severní Gazy“. Další odklad dodávek zdravotnické pomoci podle něj způsobí „další utrpení a úmrtí mnoha dalších lidí“.

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že na severu Pásma Gazy dokončila likvidaci vojenských struktur teroristického hnutí Hamás a že chce nyní pokračovat ve střední a jižní části Pásma Gazy v boji proti Hamásu odlišnými metodami. Nepřiblížila ale, jak bude její nový způsob boje vypadat.

Na severu Pásma Gazy izraelská armáda nezničila jen vojenskou infrastrukturu Hamásu, ale také stovky domů s tisíci bytů. V celém Pásmu Gazy bylo podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) masivním bombardování zničeno či poškozeno více než 60 procent domů. Většina z toho na severu, kde leží i město Gaza.

Přes 80 procent z 2,4 milionu obyvatel Pásma Gazy muselo podle OSN kvůli této válce opustit své domovy, asi milion jich nyní přebývá v oblasti kolem Rafáhu na jihu u egyptských hranic. Mnoho rodin se za tři měsíce bojů přemisťovalo několikrát podle toho, jak izraelská armáda vyzývala k evakuacím do „bezpečných zón“. Podle humanitárních organizací i OSN není ale v žádné části Pásma Gazy bezpečno, což ztěžuje i distribuci humanitární pomoci.

Organizace UNICEF v pátek uvedla, že asi 90 procent dětí v Pásmu Gazy mladších dvou let jí jen jednou či dvakrát denně. Organizace Světový potravinový program (WFP) už v prosinci varovala, že v oblasti víc než půl milionu lidí trpí hlady a že do několika měsíců tam hrozí hladomor. Konec bojů je přitom zatím v nedohlednu. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari v sobotu uvedl, že boje mohou pokračovat celý rok 2024.

Úřad OCHA dnes uvedl, že 6. a 7. ledna se do Pásma Gazy dostalo 218 kamionů s humanitární pomocí, z toho 102 v neděli. Úřad izraelského ministerstva obrany, který má na starost palestinské civilní záležitosti (COGAT), uvedl, že v neděli se do Pásma Gazy dostalo 198 nákladních aut s pomocí.

Izraelská ofenziva je odvetou za útok Hamásu na Izrael ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a asi 240 dalších unesli do Gazy. Odvetné izraelské údery podle Hamásu zabily téměř 23 000 Palestinců. Tento údaj zahrnuje civilisty i palestinské radikály, někteří ho zpochybňují, podle řady expertů je ale velmi pravděpodobné, že víceméně odpovídá skutečnosti a může být i vyšší, jelikož řada mrtvých zůstává pod troskami. Izraelská armáda tvrdí, že v Pásmu Gazy zabila na 8000 ozbrojenců Hamásu. (ČTK)