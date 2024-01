Rok 2023 byl nejteplejším rokem v Česku i globálně

Rok 2023 byl nejteplejším rokem v historii měření, rekordy byly překonány globálně i v Česku. Ve srovnání s průměrem mezi lety 1850–1900 byla loni světová teplota o 1,46 °C vyšší, vyplývá z dat organizace Fakta o klimatu.

Graf: Fakta o klimatu

Data pochází z měření Copernicus za období leden až listopad 2023. Rekord podle předběžných dat ČHMÚ padl i v Česku, průměrná roční teplota 9,7 °C byla o 1,4 °C stupně vyšší, než je průměr let 1991–2020. Od roku 1960 vzrostla průměrná teplota v Česku o 2,2 °C.

Hlavní příčinou růstu průměrných globálních teplot a dosahování nových teplotních rekordů je spalování fosilních paliv, respektive růst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, informuje tisková zpráva organizace Fakta o klimatu.

„Současné rekordy nejsou bohužel nic, co by klimatologové a klimatoložky nečekali. Věda hovoří jasně, pokud budeme dále spalovat fosilní paliva, a tím zvyšovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, průměrná globální teplota dále poroste. Pro zastavení oteplování je klíčové snížit emise co nejvíce již v této dekádě,“ míní ředitel organizace Ondráš Přibyla.

„V Česku aktuálně probíhá revize tří klíčových dokumentů v oblasti klimatu a energetiky: Politiky ochrany klimatu, Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a Státní energetické koncepce. Ty určí, jak bude vypadat česká cesta k bezemisní ekonomice a společnosti v dalších letech. Všechny tři dokumenty přitom musí zahrnovat závazky vyplývající z mezinárodních úmluv a unijní legislativy a ideálně směřovat ke klimatické neutralitě v roce 2050,“ doplnila analytička organizace Kateřina Kolouchová.

Uplynulý rok lze podle organizace zařadit mezi roky, které zapadají do predikcí a scénářů vývoje klimatických podmínek v Česku, tedy že v zemi budou srážky stále zhruba stejné, ale poroste průměrná teplota.

I přes rekordní teploty byl rok 2023 podle ČHMÚ v Česku srážkově průměrný. Takové podmínky dlouhodobě znamenají pravděpodobnější epizody sucha v české krajině. (Fakta o klimatu)