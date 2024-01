Papež vyzval k příměří v Gaze a odsoudil útok Hamásu ze 7. října

Papež František vyzval k příměří v Pásmu Gazy, větší humanitární pomoci jeho obyvatelům a k propuštění rukojmích. Odsoudil též útok Hamásu ze 7. října, jímž válka začala.

Při pravidelném novoročním setkání s diplomaty ve Vatikánu František podle agentury ANSA také žádal konec útoků na civilisty ve všech konfliktech ve světě, včetně těch v Gaze a na Ukrajině.

„Moderní války se neodehrávají už jen na bojištích a netýkají se jen vojáků… Důkazem jsou události na Ukrajině či v Gaze,“ řekl papež. „Možná si neuvědomujeme, že civilní obětí nejsou ´vedlejší ztráty´. Jsou to muži a ženy, kteří mají jména. Jsou to děti, z nichž se stanou sirotci… Jsou to lidé, kteří trpí hladem, žízní a zimou a které mrzačí síla moderních zbraní,“ dodala hlava katolické církve.

Papež vyzval k dodržování humanitárního práva, jehož vážné porušování ve všech konfliktech označil za válečný zločin. „Žádám, aby palestinské obyvatelstvo dostalo humanitární pomoc a aby nemocnice, školy a modlitebny dostaly potřebnou ochranu,“ uvedl.

„Opakuji svůj apel na všechny zúčastněné strany, aby uzavřely příměří na všech frontách, včetně Libanonu, a aby okamžitě propustily všechny rukojmí v Gaze,“ řekl mimo jiné papež s odkazem na vzájemně ostřelování izraelské armády a libanonského hnutí Hizballáh na severu Izraele a jihu Libanonu.

„Všichni jsme byli šokováni teroristickým útokem (Hamásu) ze 7. října na obyvatele Izraele, při němž zemřelo a bylo mučeno mnoho nevinných lidí a mnoho lidí bylo uneseno,“ uvedl papež s tím, že odsuzuje všechny takové akce a všechny formy terorismu a extremismu. František také řekl, že „i v případě aplikování práva na sebeobranu je nutné držet se přiměřeného použití síly“.

Papež rovněž vyzval mezinárodní společenství, aby usilovalo o dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, tedy vznik palestinského státu vedle státu izraelského, a také o mezinárodně zaručený zvláštní status pro město Jeruzalém, aby Izraelci a Palestinci mohli konečně žít v míru a bezpečí. (ČTK)