Čtyři mrtví, přes třicet raněných. Rusové poslali balistické střely jinam, než kde tuší Patrioty

Rusko ráno vedlo další velký raketový útok na Ukrajinu, použilo střely s plochou dráhou letu i balistické střely Kinžal. Ruské útoky podle ukrajinských úřadů zabily nejméně čtyři lidi, přes třicet zranily.

Důsledky dopadu střel systému S-300 a Kinžal v centru Charkova. Exploze zničily obytné domy a sídliště, 2. ledna 2024. Foto: Vojtěch Dárvík Máca, ČTK

Exploze byly hlášeny ze Záporožské, Dněpropetrovské a Charkovské oblasti na jihu a východě Ukrajiny, ale také z Chmelnycké oblasti na západě země, píše Kyiv Independent.

V Charkově a Zmyjivu jižně od něj úřady hlásí jednu zabitou ženu a čtyři zraněné.

V Chmelnycké oblasti je hlášených nejméně šest výbuchů. Gubernátor oblasti (úřad na úrovni hejtmana, pozn. red.) Serhij Tjurin uvedl, že místní protivzdušná obrana zničila dvě řízené střely, některé další ale zasáhly infrastrukturu. V oblasti jsou zatím hlášeni dva mrtví.

Další zabití a 25 raněných jsou hlášeni po útocích na Kryvyj Rih a Novomoskovsk v Dněpropetrovské oblasti. Mezi zraněnými je podle gubernátora Serhije Lysaka pět dětí, nejmladší čtyřleté, nejstarší sedmnáctileté. Ruské střely či trosky raket zasáhly podle něj nákupní středisko, přes dvacet domů, tři budovy úřadů, dvě čerpací stanice i pětipatrový dům.

Zásah obytné čtvrti v sedmisettisícovém Záporoží oznámil i gubernátor Záporožské oblasti Jurij Malaško. Z města je zatím hlášeno pět raněných.

Podle Ukrajinců vzlétlo nejméně 13 těžkých bombardérů sídlících v Murmansku na severu Ruska a letouny MiG-31K, operující z blízkosti Nižního Novgorodu, uvedl Kyiv Independent.

Z Murmansku běžně startují velké bombardéry Tu-95MS, odpalující vysoké desítky střel s plochou drahou letu. Letouny MiG-31K zase odpalují aerobalistické střely Kinžal.

Ukrajinský generální štáb později dopoledne popsal skladbu útoku jako celkem 59 prostředků, z toho osm sebevražedných dronů Šáhid 131 a Šáhid 136.

Rusové podle zprávy nasadili také sedm raket systému S-300 a S-400, čtyři střely Kinžal, 24 řízených střel s plochou drahou letu Ch-101, Ch-555 a Ch-55 ze strategických bombardérů Tu-95MS, osm střel Ch-22 z bombardérů Tu-22M, šest balistických střel Iskander-M odpálených z Krymu a dvě protiradarové střely Ch-31P.

Zasaženy podle ukrajinského velení byly obytné domy, objekty kritické infrastruktury, průmyslová a vojenská zařízení. Podrobnosti generální štáb neuvedl.

„Střely letící po balistické trajektorii byly směřovány na Charkovskou, Dněpropetrovskou, Záporožskou a Chmelnyckou oblast,“ uvedli ukrajinští vojáci. Nezávisle to ověřit nelze, poslední pravděpodobné polohy ukrajinských systémů schopných sestřelit balistické střely ale byly v jiných oblastech Ukrajiny – v Kyjevě a poblíž Oděsy.

Možná právě proto Ukrajinci neudávají, že by balistické střely zničili, jako v některých předchozích případech. Prostředky schopné je zlikvidovat, jako Patriot nebo (nepotvrzeně) i SAMP/T, dokážou totiž ochránit před raketami jen relativně malé území ve svém okolí – konkrétně u Patriotu by to mělo být kolem sta kilometrů čtverečních.

Zničeno podle Ukrajinců bylo všech osm dronů a 18 ze 24 střel s plochou drahou letu.