MPSV chce ještě letos poslat do legislativního procesu reformu sociálních dávek

Ministerstvo práce už tři čtvrtě roku připravuje reformu dávkového systému. Šéf rezortu Marian Jurečka předpokládá, že by reforma mohla nabýt účinnosti už od 1. ledna 2025. Do legislativního procesu by ji chtěl poslat ještě letos.

Reforma má mimo jiné pracovat s bonifikací, která má motivovat lidi vystupující ze systému dávek.

„Těm, kterým už je přiznáno výchovné, už zůstane tak, jak to nyní je, ale do budoucna se bude tento systém výchovného modifikovat a měnit, za první dvě děti bude vypočítán tzv. fiktivní vyměřovací základ, který bude vycházet z průměrné mzdy v té době, kdy rodič o děti pečoval. Od třetího a dalších dětí zůstane jednoduchý výpočet, tedy ještě navíc ten bonus 500 korun za každé dítě,“ vysvětlila náměstkyně Šárka Jelínková. Stejným způsobem se má vypočítávat i péče o závislé osoby.