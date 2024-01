Slovenští poslanci zahájili rozpravu o kontroverzních změnách v trestním právu

Slovenská sněmovna dnes zahájila rozpravu o žádosti vlády premiéra Roberta Fica, aby návrhy změn v trestním právu včetně zrušení úřadu speciální prokuratury (ÚSP) projednala ve zrychleném řízení.

Zrušit ÚSP v původně plánovaném termínu, tedy v první polovině ledna, se vládní koalici patrně nepodaří: jen k návrhu na zrychlené projednání předlohy hodlá ve sněmovně vystoupit kolem 60 poslanců.

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) už v prosinci poznamenal, že návrhy Ficova kabinetu znamenají vážné nebezpečí narušení právního státu. Proti zrychlenému schválení novely, tedy na jedné parlamentní schůzi, se už postavila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, Evropská komise a ambasáda Spojených států na Slovensku. Opoziční strany zase organizují protivládní demonstrace.

ÚSP na Slovensku v minulosti dohlížel například na vyšetřování případů organizovaného zločinu či vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. V předchozích zhruba třech letech, kdy byl Fico opozičním politikem, se ÚSP podílel také na vyšetřování kauz z doby dřívějšího vládnutí Ficovy strany Směr – sociální demokracie (Směr – SD). V nich byly obviněny, obžalovány nebo odsouzeny desítky lidí, například osmiletý trest vězení za korupci si už odpykává bývalý šéf ÚSP Dušan Kováčik. Na soudní proces čeká také obžalovaný poslanec Směru – SD a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar. Nynější Ficova vláda kromě zrušení ÚSP navrhla rovněž například snížit tresty za korupci a ekonomickou kriminalitu či zkrátit promlčecí doby trestných činů.

„Zrušení úřadu speciální prokuratury je nehoráznost. Je to nehorázná msta za to, že tři a půl roku na Slovensku platila absolutní rovnost před zákonem. Snižovat tresty za ekonomické trestné činy a za korupci je více než nehoráznost, je to vlastizrada,“ řekl v rozpravě poslanec opozičního hnutí Slovensko (dříve OLaNO) Gábor Grendel. Dodal, že navrhované změny pomohou pachatelům trestných činů a že vláda likviduje spravedlnost a ohrožuje bezpečnost v zemi.

Kabinet původně chtěl prosadit zrušení ÚSP už k polovině letošního ledna, což se jí vzhledem k průběhu jednání sněmovny a možnému vetu hlavy státu patrně nepodaří. Opoziční strany už v prosinci pomocí obstrukce zpomalily jednání sněmovny o návrzích jiných zákonů, což vedlo k tomu, že k rozpravě o změnách v trestním právu se poslanci dostali až nyní. Samotnou žádost vlády na zrychlené projednání materiálu přednesl ministr spravedlnosti Boris Susko ještě před vánočními svátky.

Po schválení žádosti kabinetu, k čemuž mají vládní strany ve sněmovně dostatek hlasů, se poslanci budou zabývat předlohou v prvním a pak ve druhém čtení. Až následně přistoupí k hlasování. Pokud balík změn v trestním právu sněmovna schválí, hlava státu bude moci zákon vetovat. Čaputová už dříve dala najevo, že v této záležitosti je připravena své pravomoci využít. (ČTK)