Soud projedná případ muže, kterého obžaloba viní z pokusu o vraždu na Trutnovsku

Krajský soud v Hradci Králové dnes začne projednávat případ muže, kterého obžaloba viní z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Před soudem se bude zodpovídat také z těžkého ublížení na zdraví nebo nebezpečného vyhrožování, vyplynulo z informací krajského soudu.

Obžalovaný muž se podle spisu dopustil zločinů loni v květnu na Trutnovsku. Nejzávažnějším z pěti skutků, které mu připisuje obžaloba, je pokus o vraždu muže z 12. května 2023. Napadl ho bezdůvodně na autobusovém nádraží.

„Přistoupil k němu a nožem ho bodl do krku a způsobil mu tím bodnořezné poranění,“ uvádí obžaloba. Nebýt rychlého zákroků lékařů, napadený muž by zřejmě zemřel. Vrtulník ho přepravil do nemocnice, ve které podstoupil operaci.

Krajský soud plánuje jednání i na další dny. (ČTK)