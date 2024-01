Římskokatolická církev by měla „vážně uvažovat“ o povolení kněžím uzavírat manželství, uvedl poradce papeže Františka

Římskokatolická církev by měla „vážně uvažovat“ o povolení kněžím uzavírat manželství, uvedl vysoký vatikánský představitel a poradce papeže Františka v rozhovoru pro Times of Malta.

„Je to asi poprvé, co to říkám veřejně, a některým lidem to bude znít kacířsky,“ řekl maltský arcibiskup Charles Scicluna, který je zároveň adjunktem vatikánského doktrinálního úřadu.

Papež František nicméně už dřív vyloučil možnost, že by jakkoliv změnil římskokatolické pravidlo vyžadující celibát kněží. Protože se však nejedná o formální církevní doktrínu, změnit by ji mohl budoucí papež. Vatikánský mluvčí na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.

Scicluna, který je patrně nejznámější kvůli vyšetřování zločinů sexuálního zneužívání, poznamenal, že kněží mohli uzavírat manželství již v prvním tisíciletí dějin církve a že manželství je dnes povoleno ve východním ritu katolické církve. (Reuters)