Izraelský premiér chce kolegy z válečného kabinetu podrobit testům na detektoru lži

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce své kolegy z válečného kabinetu podrobit testům na detektoru lži. Detaily z jednání vlády, včetně informací o národní bezpečnosti, se totiž podle ministerského předsedy příliš často dostávají do médií, napsal dnes server The Times of Israel (ToI).

„Máme tu epidemii úniků informací a já v tom nechci pokračovat. Nařídil jsem proto prosazení zákona, podle něhož se každý, kdo se účastní zasedání kabinetu a jedná o bezpečnosti, včetně politických a odborných kruhů, podrobí testu na detektoru lži,“ řekl podle stanice Channel 12 Netanjahu na jednání vlády.

Premiérovo prohlášení je podle ToI reakcí na nedávné informace v médiích o průběhu jednání vlády o možném poválečném uspořádání regionu a Pásma Gazy, v němž izraelská armáda už tři měsíce svádí boje s palestinským teroristickým hnutím Hamás. Čtvrteční schůzka vlády skončila prudkou a hlasitou roztržkou a vzájemným obviňováním mezi členy kabinetu a nejvyšším vedením armády, píše ToI.

Hamás pronikl na území Izraele 7. října, zabil na 1200 lidí a přes 200 jich unesl do Pásma Gazy. Při izraelské odvetné operaci v Pásmu Gazy, kde Hamás vládne, podle tamních úřadů zemřelo přes 22000 Palestinců. Izrael v sobotu oznámil, že dokončil likvidaci vojenských struktur Hamásu na severu Pásma Gazy, ale v tažení proti hnutí hodlá pokračovat.

Ve snaze o zklidnění situace v těchto dnech cestují po blízkém východě ministři zahraničí USA a Německa Antony Blinken a Annalena Baerbock. (ČTK)