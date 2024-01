Francouzská premiérka ztrácí podporu. Francii tak možná čeká změna složení vlády

Ve Francii se už několik týdnů spekuluje o možných změnách ve vládě. Popularita premiérky Élisabeth Borneové dál strmě klesá. Jako možné nástupce média a průzkumy uvádějí současné i bývalé ministry. Rozhodnutí prezidenta Emmanuela Macrona se očekává v nejbližších dnech, podle stanice BFM TV by mohlo přijít už v pondělí.

Pouhých 23 procent lidí oslovených v rámci průzkumu Elabe pro deník Les Échos je přesvědčených, že Borneová je schopná účinně čelit problémům, s nimiž se Francie potýká. Její odchod si žádá 66 procent lidí, kteří odpovídali v sondáži Odoxa pro deník Le Figaro, což je dosud nejvyšší číslo.

Za vhodné kandidáty Francouzi v průzkumech označili ministra školství Gabriela Attala nebo dlouholetého ministra hospodářství Bruna Le Mairea. Jen tyto dva členy kabinetu by více lidí raději vidělo na jejich současných pozicích než mimo vládu. Veřejnost naopak nemá velkou důvěru ve schopnosti ministra obrany Sébastiena Lecornua, kterého by za premiéra chtěla jen desetina dotazovaných. Právě on se ale v médiích často objevuje jako možný nástupce Borneové, píše France Info. Lecornu by ale podle agentury AFP mohl nahradit i Catherine Colonnaovou v čele diplomacie a nemohl by se tak stát premiérem.

Cílem možných změn je najít premiéra nebo premiérku se schopností udržet jednotu vládního bloku rozštěpeného kvůli neshodám o zákoně o přistěhovalectví. Dalším nelehkým úkolem by bylo najít spojence k dosažení většiny v parlamentu, kterou teď vláda nemá. Kabinet se proto musí opakovaně uchylovat k protlačení svých návrhů bez hlasování poslanců, píše AFP.

Jako velmi nepravděpodobné se na konci víkendu jeví vládní angažmá někdejšího předsedy Národního shromáždění Richarda Ferranda, kterému je 61 let. Podle zdroje agentury AFP, blízkého prezidentu Macronovi, samotný Ferrand nemá velkou chuť přestěhovat se do Matignonského paláce.

Podle vládních zdrojů Macron hodlá „změnit hodně vládních tváří“. Jiný zdroj AFP dodává, že mnoho vrcholných politiků nejspíš definitivně skončí. Pokud si ale Macron nikoho nevybere, je také možné, že ve svém křesle navzdory nízké oblibě Borneová zůstane, uzavírá spekulace BFM TV. (ČTK)