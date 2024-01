Evropská unie měla vytvořit vlastní armádu, míní italský ministr zahraničí

Rozhodnutí šéfa Evropské rady Charlese Michela kandidovat do europarlamentu vzbuzuje obavy ohledně vlivu, který by mohl získat maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko se v červenci na půl roku stane předsednickou zemí bloku a pokud by se rychle nenašel Michelův nástupce, Orbán by dočasně řídil vrcholné unijní schůzky.