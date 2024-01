Chystá se udílení Zlatých glóbů, nejvíc šancí mají Barbie a Oppenheimer

Hlavní sezona udílení filmových cen dnes v USA začne slavnostním večerem, během kterého se odhalí jména letošních držitelů ocenění Zlatý glóbus. Favority jsou snímky Barbie, Oppenheimer, Zabijáci rozkvetlého měsíce a Chudáčci.

Nejlepší filmy mohou ve Zlatých glóbech zabodovat ve dvou žánrových kategoriích určených pro drama a pro komedii nebo muzikál. Mezi dramaty se o cenu uchází kromě životopisného snímku Oppenheimer od Christophera Nolana a Zabijáků rozkvetlého měsíce režiséra Martina Scorseseho i francouzský film Anatomie pádu Justine Trietové, který letos získal Zlatou palmu v Cannes. Šanci má i historické drama Zóna zájmu o veliteli koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfu Hössovi, jihokorejský romantický film Minulé životy či životopisný film Maestro o dirigentovi a skladateli Leonardu Bernsteinovi, v němž hlavní roli ztvárnil Bradley Cooper.

Mezi komediemi počtem nominací vede s devíti film Barbie, sedm ocenění může získat snímek Chudáčci s Emmou Stoneovou a čtyři poslední počin režiséra Todda Haynese May December.

Podstatná část Zlatých glóbů se udílí za televizní tvorbu, kde mezi seriály soutěží například Koruna, Boj o moc, The Last of Us, Diplomatka, Lekce chemie nebo The Morning Show.

Ceremoniál bude moderovat komik Jo Koy. Začne v 2.00 SEČ v noci na zítřek. (České noviny)