Fiala příští týden navštíví Indii, setká se mimo jiné s Módím

Premiér Petr Fiala příští týden vyrazí na návštěvu Indie, kde se setká také se svým protějškem Naréndrou Módím. Budou spolu jednat o posílení vztahů obou zemí, rozvoji obchodní a obranné spolupráce a společných vědecko-výzkumných projektech.

Fiala odletí na cestu do nejlidnatější země na světě v úterý dopoledne z Prahy. O den později má mít projev na zmíněné konferenci, ve 13.50 místního času ho čeká jednání s předsedou indické vlády Naréndrou Módím, odpoledne položí květiny k soše Mahátmy Gándhího a bude jednat s prezidentem Mosambiku Filipem Nyusim. Ve čtvrtek navštíví Národní institut lékařských věd a výzkumu University Džajpur, navštíví stavbu Maříkova centra umělé inteligence, robotiky a kybernetiky a setká se se zástupci univerzity, místní vlády, podnikatelské komunity a start-upů.

Podle indického listu Hindu by měl být Fiala hlavním hostem summitu, kterého se zúčastní zástupci ze třicítky zemí. Na summit Vibrant Gujarat dorazí také například prezident Východního Timoru a nositel Nobelovy ceny za mír José Ramos-Horta či prezidenti Spojených arabských emirátů a Mosambiku.

Podle listu se na českého premiéra při návštěvě Indie bude upírat pozornost i kvůli případu indického občana Nikhila Gupty, který je od června zadržován v Praze. Spojené státy Inda viní ze spiknutí s cílem zavraždit vůdce sikhských separatistů v New Yorku a žádají jeho vydání. Záležitost by mohla být předmětem rozhovorů indických představitelů s českým premiérem, píše The Hindu.

Fiala v prosinci řekl, že v první polovině letošního roku navštíví Indii, ale také Španělsko či Itálii. Loni v dubnu premiér absolvoval cestu po Asii, navštívil při ní Filipíny, Indonésii, Singapur, Vietnam, Kazachstán a Uzbekistán. V listopadu pak navštívil Etiopii, Keňu, Ghanu a Pobřeží slonoviny. (ČTK)